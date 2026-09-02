Balrampur News: ओरियंटेशन में नए विद्यार्थियों को मिला सफलता का मंत्र

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प्राचार्य डॉ. माजिद हुसैन ने कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और बेहतर भविष्य की नींव तैयार करने का मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया।इस दौरान विद्यार्थियों को पुस्तकालय, सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों और अन्य शैक्षणिक अवसरों से परिचित कराया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से प्राप्त अनुभव भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।कार्यक्रम के सफल संचालन में समन्वयक डॉ. नीलम चौरसिया, डॉ. सचिन वर्मा (वाणिज्य), सौरभ मिश्र (भौतिक शास्त्र) और कार्यालय अधीक्षक सुनील कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।