Balrampur News: फेस पेंटिंग से वन्यजीव संरक्षण का संदेश, सुरेंद्र यादव रहे प्रथम

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प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करते हुए वन्यजीवों के महत्व, जैव विविधता और प्रकृति संरक्षण से जुड़े संदेश प्रस्तुत किए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में कला के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ ही वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करना है।प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. स्वदेश भट्ट, डॉ. मोहम्मद अकमल और डॉ. कृतिका तिवारी ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों की कलात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, विषय की प्रासंगिकता और प्रस्तुति के आधार पर अंक दिए। प्रतियोगिता में सुरेंद्र यादव ने अपनी मॉडल प्रिया के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। सोनल पांडेय ने अपनी मॉडल शशि के साथ दूसरा और सुमन विश्वकर्मा ने अपनी मॉडल स्वाधीनता के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, कीर्ति की मॉडल कल्पना और सुप्रिया त्रिपाठी की मॉडल अंशिका सिंह को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।प्रतियोगिता में सहिस्ता, अंसू, अमीना, रुबी शुक्ला, आशीष यादव, स्याम देव और मुस्कान ने भी प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉ. वीना सिंह, डॉ. रेखा विश्वकर्मा, डॉ. सुनील मिश्रा, डॉ. वर्षा सिंह, साक्षी शर्मा, सौम्या तिवारी और सिद्धार्थ महंता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।