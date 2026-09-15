Balrampur News: घर में घुसा तेंदुआ, शोर मचाने पर गन्ने के खेत में भागा

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ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में करीब दस दिनों से तेंदुए की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। पूर्व प्रधान राजेश यादव ने बताया कि तेंदुआ गांव और आसपास के इलाकों में कई बार दिखाई दे चुका है। नाला गौरिया क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां देखी गई हैं। तेंदुए की दहशत के कारण ग्रामीण फसलों की रखवाली के लिए खेतों में जाने से बच रहे हैं।ग्रामीणों बेकारू, झगरू, मन्नू और रामबरन ने बताया कि तेंदुआ अब तक तीन छुट्टा पशुओं और एक पालतू पशु को शिकार बना चुका है। तीन दिन पहले मन्नू पासवान की बछिया का शव गांव के पास झाड़ी में मिला था। ग्रामीणों के अनुसार, दो कुत्तों को भी तेंदुआ गन्ने के खेत में उठा ले गया था, जिनके अवशेष बाद में मिले।बनकटवा के रेंजर शत्रोहन लाल ने बताया कि वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर तेंदुए की गतिविधियों की जांच की है। तेंदुए की मौजूदगी वाले उपयुक्त स्थान को चिह्नित कर वहां पिंजरा लगाया जाएगा।