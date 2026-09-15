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Balrampur News: घर में घुसा तेंदुआ, शोर मचाने पर गन्ने के खेत में भागा

Tue, 15 Sep 2026 11:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 15 Sep 2026 11:11 PM IST
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Leopard enters house; flees into sugarcane field after noise is raised
ललिया। छितौनी गांव में मंगलवार भोर तेंदुआ एक घर में घुस गया। घर के अंदर तेंदुए को देखकर राजकुमार यादव के परिवार के लोग शोर मचाते हुए बाहर निकल आए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की भीड़ और लगातार शोर के बाद तेंदुआ घर से निकलकर पास के गन्ने के खेत में चला गया।
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ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में करीब दस दिनों से तेंदुए की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। पूर्व प्रधान राजेश यादव ने बताया कि तेंदुआ गांव और आसपास के इलाकों में कई बार दिखाई दे चुका है। नाला गौरिया क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां देखी गई हैं। तेंदुए की दहशत के कारण ग्रामीण फसलों की रखवाली के लिए खेतों में जाने से बच रहे हैं।
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ग्रामीणों बेकारू, झगरू, मन्नू और रामबरन ने बताया कि तेंदुआ अब तक तीन छुट्टा पशुओं और एक पालतू पशु को शिकार बना चुका है। तीन दिन पहले मन्नू पासवान की बछिया का शव गांव के पास झाड़ी में मिला था। ग्रामीणों के अनुसार, दो कुत्तों को भी तेंदुआ गन्ने के खेत में उठा ले गया था, जिनके अवशेष बाद में मिले।
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बनकटवा के रेंजर शत्रोहन लाल ने बताया कि वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर तेंदुए की गतिविधियों की जांच की है। तेंदुए की मौजूदगी वाले उपयुक्त स्थान को चिह्नित कर वहां पिंजरा लगाया जाएगा।
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