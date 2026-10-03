Balrampur News: खलीलाबाद-बहराइच रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

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खलीलाबाद-बहराइच रेल मार्ग परियोजना के तहत जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खलीलाबाद से सिद्धार्थनगर जिले तक अधिकांश काम पूरा होने के बाद अब बलरामपुर में भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उतरौला तहसील क्षेत्र के गांवों में किसानों के अभिलेख पहले ही जमा किए जा चुके हैं। वहीं, रानीजोत देवरिया में जिला प्रशासन ने शिविर लगाकर किसानों से सहमति पत्र और जमीन से संबंधित दस्तावेज लिए।अभिलेखों की जांच के बाद पात्र किसानों को अधिग्रहित भूमि का नियमानुसार प्रतिकर दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए गांवों में ही विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें अभिलेख जमा करने के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। उन्होंने बताया कि रेल लाइन परियोजना के लिए रानीजोत देवरिया में 219 किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। इनमें से 27 किसानों से पहले ही सहमति पत्र लिए जा चुके हैं। अब शेष किसानों से सहमति पत्र और भूमि संबंधी अभिलेख लिए गए हैं। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार प्रतिकर भुगतान की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।उधर, रेलवे बोर्ड ने पूर्व सांसद दद्दन मिश्र की ओर से सात अगस्त को भेजे गए पत्र के जवाब में 23 सितंबर को परियोजना की खंडवार प्रगति की जानकारी दी है। डिप्टी डायरेक्टर/वर्क्स-तृतीय जेएस सेहरावत की ओर से भेजे गए जवाब के मुताबिक, 4940 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत वाली इस परियोजना को स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।