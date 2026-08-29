Balrampur News: चार गुना मुआवजे के भरोसे से फोरलेन निर्माण की जगी उम्मीद

विज्ञापन

प्रभावित पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप सोनी ने बताया कि बैठक में लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने भू-स्वामियों की मांगों पर विचार किया। अधिकारियों ने उच्च स्तर पर वार्ता कर चार गुना मुआवजा दिलाने का प्रयास करने का भरोसा दिया। एसडीएम ने कहा कि सरकार किसी भी नागरिक का नुकसान नहीं होने देगी। बैठक में बनी सहमति और मुआवजे की मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।प्रशासन ने फोरलेन की जद में आने वाली जमीन के हाल में हुए बैनामों की जांच भी शुरू कर दी है। प्रभावित भू-स्वामियों से बैनामा समेत अन्य संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। अब तक करीब 10 लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। अन्य लोगों ने भी जल्द कागजात उपलब्ध कराने की बात कही है। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की दर को लेकर विवाद के कारण फोरलेन निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय से प्रभावित थी।