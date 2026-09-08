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Balrampur News: 4366 आंगनबाड़ी कर्मियों को बढ़े मानदेय की सौगात

Tue, 08 Sep 2026 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 10:59 PM IST
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Gift of increased honorarium for 4,366 Anganwadi workers
फोटो-19-बलरामपुर के कलेक्ट्रेट में महिला को पोषण किट देते विधायक पल्टूराम व अन्य ।-स्रोत : विभा
बलरामपुर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात की घोषणा की है। अयोध्या में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का मानदेय आठ हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही दोनों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर और पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का भी ऐलान किया गया।
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इसका सीधा लाभ जिले की 2183 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 2183 सहायिकाओं को मिलेगा। मानदेय बढ़ने से उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री का संबोधन सजीव प्रसारण के माध्यम से सुना।
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कार्यक्रम में सदर विधायक पल्टूराम, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन और नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू मौजूद रहे। पोषण अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों को पोषण पोटली भी वितरित की गई।
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विधायक पल्टूराम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मानदेय में वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा उनके योगदान के प्रति सरकार का सम्मान है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी समेत संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

तुलसीपुर में विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने महिलाओं को पोषण किट वितरित की।
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