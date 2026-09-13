Balrampur News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के भैसी गांव निवासी सदानंद मौर्य ने आठ सितंबर को गैड़ास बुजुर्ग थाने में तहरीर दी थी। इसमें बजरमुंडा गांव निवासी अमित मौर्य, धर्म प्रकाश, शांति उर्फ सीता देवी और गुलशन पर अपनी बहन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।पुलिस के मुताबिक, मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। रविवार को पुलिस टीम ने नामजद चारों आरोपियों को बजरमुंडा स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में अमित मौर्य, उसके पिता धर्म प्रकाश, शांति उर्फ सीता देवी और गुलशन शामिल हैं।प्रभारी निरीक्षक हरीश सिंह ने बताया कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।