फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Five veterinary hospitals to undergo transformation; facilities to be upgraded

Balrampur News: पांच पशु चिकित्सालयों का होगा कायाकल्प, सुविधाएं बढ़ेंगी

Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 10:54 PM IST
विज्ञापन
Five veterinary hospitals to undergo transformation; facilities to be upgraded
फोटो-23-बलरामपुर के श्रीनगर में ​स्थित पशु चिकित्सालय।-संवाद - फोटो : पालीवाल हॉल में मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनती विधायक मनीष असीजा,महापौर कामिनी राठौर,डीएम एवं सीडीओ सहित आंगनबाड़ी कार्यकत्री,सहायिका। स्रोत विभाग
बलरामपुर। जिले के जर्जर पशु चिकित्सा केंद्रों की सूरत अब बदलने वाली है। शासन ने श्रीनगर पशु चिकित्सालय समेत पांच पशु सेवा केंद्रों की मरम्मत, बाउंड्रीवाल की मरम्मत और रंगाई-पुताई के लिए 10 लाख रुपये मंजूर किए हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए दो-दो लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे लंबे समय से बदहाल केंद्रों पर पहुंचने वाले पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन




श्रीदत्तगंज विकासखंड के श्रीनगर पशु चिकित्सालय, गैसड़ी के पिपरा पशु सेवा केंद्र तथा बलरामपुर विकासखंड के नंदनगर, खगईजोत और चकवा पशु अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन केंद्रों पर भवन की आवश्यक मरम्मत के साथ बाउंड्रीवाल की मरम्मत और रंगाई-पुताई का कार्य कराया जाएगा।
विज्ञापन




गौरतलब है कि अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी ने 14 अगस्त के अंक में राजकीय पशु चिकित्सालयों की बदहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। खबर में केंद्रों की खराब स्थिति और पशुपालकों को हो रही दिक्कतों को सामने रखा गया था। इसके बाद केंद्रों के सुधार के प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गए थे। अब पांच केंद्रों के लिए बजट स्वीकृत हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन




मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि स्वीकृत धनराशि से पांचों केंद्रों में आवश्यक मरम्मत, बाउंड्रीवाल की मरम्मत और रंगाई-पुताई समेत निर्धारित कार्य कराए जाएंगे। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि पशुपालकों को बेहतर माहौल और सुविधाएं मिल सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed