Balrampur News: नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में 11 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप

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जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि 74 में 67 फीडरों की बिजली रीस्टोर की जा चुकी है। जहां भी दिक्कत है, वहां की व्यवस्था भी दुरूस्त की जा रही है।नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जरवा, बालापुर, पहाड़ापुर, मोहकमपुर, रानी तालाब, टंडवा, कुसहवा, सगरापुर सहित 160 गांवों में 11 दिनों बिजली आपूर्ति ध्वस्त है। बिजली न आने के कारण मोबाइल नेटवर्क भी जवाब दे चुका है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्र के विशंभर, मोहित व कुबेर ने बताया कि बिजली व नेटवर्क नहीं होने के कारण कामकाज ठप है।उपखंड तुलसीपुर के कोयलाबास फीडर से बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही है। एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि बिजली घर में पानी भर जाने से आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। कल तक कुछ गांवों को बिजली मिलने की संभावना है। जिला मुख्यालय के घास मंडी के पास डबल लाइन ध्वस्त हो जाने के कारण 16 घंटे से बिजली नहीं आई। बिजली कर्मी मरम्मत कार्य में जुटे हुए है।एसडीओ पिंटू यादव ने बताया कि केबल में खराबी आने के कारण बिजली बंद है। महराजगंज तराई क्षेत्र में एक सप्ताह बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। हरैया फीडर से क्षेत्र के बदलपुर, उदईपुर, छतुवापुर, नेवासपुर, दुदुरा, खैरी-खैरा, जयशनडीह, केवलपुर, बड़वा, कोहरौड़ा, अलाहडीह, प्रेमनगर, मदरहवा, लालनगर सिपहिया, जुम्मनडीह, महादेव जमुनी सहित 30 गांवों में बिजली सात दिनों से नहीं आई है।उपभोक्ता अनीश अहमद, निसार, शिवकुमार, ननका व रामअचल ने बताया कि बिजली नहीं आने से मोबाइल व घरेलू उपकरण बंद पड़े हैं। मोबाइल चार्ज के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं। जेई धर्मात्मा कुमार ने बताया कि 11 केवी ब्रेकडाउन है। पेट्रोलिंग कराई जा रही है, जल्द ही बिजली आपूर्ति की जाएगी।