Balrampur News: जाम में फंसी जिला अस्पताल की एंबुलेंस, बदहाल सर्विस लेन बनी मुसीबत

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सर्विस लेन पर जगह-जगह पानी और कीचड़ जमा होने से वाहनों के पहिए धंस रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों के फिसलकर गिरने का खतरा भी बना हुआ है। सर्विस लेन से वाहनों का आवागमन प्रभावित होने के कारण मुख्य मार्ग पर दबाव बढ़ रहा है। इससे थोड़ी ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग जा रही है। पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने और रास्ता निकलने में परेशानी हो रही है।राहगीर प्रमोद कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य जरूरी है, लेकिन सर्विस लेन को आवागमन के योग्य बनाया जाना चाहिए। राहुल चौरसिया ने बताया कि जाम अब रोज की समस्या बनता जा रहा है। पूनम के मुताबिक, कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन फिसलने का डर बना रहता है। ममता सिंह ने कहा कि एंबुलेंस का जाम में फंसना गंभीर समस्या है। प्रशासन को तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए।करीब 292.21 करोड़ रुपये की लागत से 1.21 किलोमीटर लंबे दो लेन आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए 35 पिलर बनाए जाने हैं। स्थानीय लोगों ने सर्विस लेन को दुरुस्त कराने के साथ ही जाम में एंबुलेंस समेत अन्य आपातकालीन वाहनों को तत्काल रास्ता दिलाने की मांग की है। प्रोजेक्ट मैनेजर इं. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को लगाया गया है।