Balrampur News: स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए विभाग अलर्ट, बनाए गए स्पेशल वार्ड

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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अस्पताल में छह बेड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चार-चार बेड के विशेष वार्ड बनाए गए हैं। यहां मरीजों की जांच और उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है।ये हैं स्वाइन फ्लू के लक्षणसीएमओ ने बताया कि तेज बुखार, सर्दी-जुकाम, नाक बहना, ठंड लगना, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और अत्यधिक थकान स्वाइन फ्लू के प्रमुख लक्षण हैं। लगातार ऐसे लक्षण बने रहने पर लापरवाही न बरतें और चिकित्सक से परामर्श लें।बचाव के लिए बरतें सावधानीस्वाइन फ्लू से बचाव के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नियमित रूप से साबुन या हैंडवॉश से हाथ धोएं। छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखें और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें।