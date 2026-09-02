Balrampur News: लाइन शिफ्टिंग के लिए पांच घंटे गुल रहेगी शहर की बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:02 PM IST
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बलरामपुर। सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्युत लाइन शिफ्टिंग का अवशेष कार्य तीन सितंबर को कराया जाएगा। इसके चलते शहर के कई प्रमुख इलाकों में पांच घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पवन कुमार राय ने बताया कि जिला पंचायत ब्लॉक चौराहा से स्टेडियम की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्युत लाइन शिफ्टिंग का काम कराया जा रहा है। इसी क्रम में शेष कार्य तीन सितंबर को किया जाएगा। कार्य के दौरान 11 केवी सिविल लाइन पोषक की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। बताया कि पीपल तिराहा, सरयू नहर कॉलोनी रोड, दीक्षित कॉलोनी, माया होटल, बरमबाबा थान, त्रिपाठी लॉज, होटल जय पैलेस, नीलकोठी, अचलापुर और दूरदर्शन केंद्र रोड समेत संबंधित क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी।
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अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पवन कुमार राय ने बताया कि जिला पंचायत ब्लॉक चौराहा से स्टेडियम की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए विद्युत लाइन शिफ्टिंग का काम कराया जा रहा है। इसी क्रम में शेष कार्य तीन सितंबर को किया जाएगा। कार्य के दौरान 11 केवी सिविल लाइन पोषक की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। बताया कि पीपल तिराहा, सरयू नहर कॉलोनी रोड, दीक्षित कॉलोनी, माया होटल, बरमबाबा थान, त्रिपाठी लॉज, होटल जय पैलेस, नीलकोठी, अचलापुर और दूरदर्शन केंद्र रोड समेत संबंधित क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी।
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