बलरामपुर: पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने खोल दिया मोर्चा, लाठी-सरिया लेकर दौड़ाया, 12 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के पहुंचने पर मौके पर कई लोग लाठी-डंडे, सरिया और ईंट-पत्थर लिए दिखाई दिए। शादी की बात को लेकर चल रहा विवाद देखते ही देखते सड़क तक पहुंच गया। उपद्रवियों ने गोंडा-उतरौला मार्ग पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर चलते ही राहगीर सड़क छोड़कर इधर-उधर भागने लगे। आसपास की दुकानों और मकानों में मौजूद लोग भी सहम गए। भागने की जल्दबाजी में कई राहगीरों के जूते-चप्पल सड़क पर ही छूट गए। कुछ देर तक मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल रहा और आवागमन भी प्रभावित हुआ।



समझाने पहुंचे दरोगा को ही दौड़ाया

पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम ने उपद्रवियों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की। आरोप है कि इस पर उन्होंने पुलिस से ही अभद्रता शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों को गाली दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद लाठी-डंडे, सरिया और ईंट लेकर पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया गया। पुलिस टीम ने किसी तरह पीछे हटकर खुद को सुरक्षित किया और स्थिति संभाली। बताया जा रहा है कि विवाद करने वाले कह रहे थे कि आपस का मामला है, इसमें पुलिस का क्या काम है। एक जोर से कह रहा था कि इनको भगाओ। फिलहाल पुलिस ने सूझबूझ से काम किया और खुद ही हट गए। बाद में पूरी तैयारी से गए।



उतरौला के पुलिस उपाधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में पथराव, उपद्रव, पुलिसकर्मियों से अभद्रता और धमकी देने के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले में जांच की जा रही है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। पुलिस पर हमला करने की कोशिश करने के पीछे के कारण की भी पड़ताल की जा रही है।