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देवीपाटन मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक राम सागर पति त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में स्कूलों में यह अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के दायरे में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय शामिल होंगे। विद्यालयों में सेनेटरी पैड की उपलब्धता, नियमित और आपातकालीन जरूरतों के लिए निशुल्क पैड मुहैया कराने की व्यवस्था तथा वेंडिंग मशीन या नामित शिक्षक के माध्यम से उनके वितरण की स्थिति जांची जाएगी।इसके अलावा छात्राओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन या हैंडवॉश, दरवाजों में कुंडी और गलियारों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी देखी जाएगी।विद्यालयों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर की उपलब्धता भी जांची जाएगी। इसमें सेनेटरी पैड, इनरवियर, अतिरिक्त यूनिफॉर्म और जागरूकता संबंधी पोस्टर होने चाहिए। दिव्यांग छात्राओं के लिए सुगम शौचालय, सफाई कर्मचारियों की तैनाती और वैकल्पिक सफाई व्यवस्था की भी पड़ताल की जाएगी।इस्तेमाल किए गए सेनेटरी पैड के सुरक्षित निस्तारण के लिए भस्मक और मटका विधि की उपलब्धता भी देखी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्राओं के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रत्येक विद्यालय की अलग-अलग निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें पाई गई कमियों, उनके कारणों और सुधार के लिए निर्धारित समय-सीमा का उल्लेख होगा। छात्राओं की पहचान गोपनीय रखते हुए उनकी समस्याओं को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।माहवारी स्वच्छता सुविधाओं की जांच के लिए टीम का हुआ गठनसुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्कूलों में माहवारी स्वच्छता सुविधाओं की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। टीम को निजी और सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल करने का निर्देश दिया गया है।- मृदुला आनंद, जिला विद्यालय निरीक्षक