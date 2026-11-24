एक मां की गोद में आई थी दो नन्ही जान, लेकिन किस्मत ने एक को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया। जन्म के समय वजन था सिर्फ 1225 ग्राम, यानी एक किलो से भी थोड़ा ज्यादा। सांस लेने में तकलीफ, फिर सेप्सिस और मेनिन्जाइटिस... और जब लगा कि अब सब ठीक हो रहा है, तभी दिल में फंस गया एक 5 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा। पीजीआई में भर्ती एक जुड़वां बच्ची की जान बचाने में डॉक्टरों ने कामयाबी हासिल किया है। पीजीआई निदेशक ने पूरी टीम को बधाई दी है।

31 हफ्ते में ही आ गई थी दुनिया में बच्ची का जन्म गर्भावस्था के 31 सप्ताह 3 दिन पर ही हो गया था। समय से पहले जन्म के कारण उसे सांस लेने में परेशानी हुई। उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और फिर पीजीआई के एनआईसीयू में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसे सेप्सिस और मेनिन्जाइटिस भी हो गया। लंबे समय तक एंटीबायोटिक देने के लिए डॉक्टरों ने उसकी नस में पीआईसीसी लाइन डाली थी। ये लाइन एक बहुत पतली सी नली होती है, जिससे कई दिनों तक बिना बार-बार सुई लगाए दवा दी जाती है। 26वें दिन अचानक बिगड़ी सांस जन्म के 26वें दिन अचानक बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की तो सबके होश उड़ गए। पीआईसीसी लाइन टूटकर उसका 5 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा दिल के दाएं हिस्से में पहुंच गया था। ये टुकड़ा वहीं रहता तो दिल की धड़कन बिगड़ सकती थी, खून का थक्का बन सकता था और जान भी जा सकती थी। बच्ची का वजन इतना कम था कि दिल की बड़ी सर्जरी करना भी बेहद खतरनाक था।