बलरामपुर: छत पर खेलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मासूम की मौत, इकलौते बेटे की मौत से परिवार में कोहराम

छत पर खेलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक बालक की मौत हो गई। सोमवार शाम बनघुसरा गांव में हुए हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिजन बदहवास हैं। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। गांव में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही समिति ने भी बच्चे की मौत पर शोक जताते हुए साउंड बंद कर दिया।

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क्षेत्र के जगदेवा गांव निवासी उस्मान दुकान चलाते हैं। उनका आठ वर्षीय बेटा कैफ इन दिनों अपने ननिहाल गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र के बनघुसरा गांव आया था। सोमवार शाम करीब पांच बजे वह घर की छत पर एल्यूमीनियम के तार से खेल रहा था। इसी दौरान तार छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन में फंस गया। इससे कैफ करंट की चपेट में आकर झुलस गया। हादसे में उसकी मौत हो गई।कैफ के नाना मो. नईम ने बताया कि वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी तीन बहनें हैं। इनमें मारिया 10 वर्ष, इकरा छह वर्ष और सबसे छोटी बहन महज छह माह की है। तीन बहनों के बीच इकलौते भाई की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कैफ की मौत से परिजन बदहवास हैं। पिता उस्मान जगदेवा में दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बेटे की असमय मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है।बनघुसरा गांव में दुर्गा पूजा समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान कैफ की मौत की खबर पहुंची तो समिति के सदस्यों ने साउंड बंद कर दिया। आयोजक कल्लू ने बताया कि बच्चे की मौत से सभी लोग दुखी हैं। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए साउंड बंद किया गया। समिति के सदस्य पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया।घरों की छतों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनें गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। ऊर्जा विभाग के पूर्व सलाहकार एचएन शुक्ल ने बताया कि हाईटेंशन लाइनों को घरों से दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के छत पर खेलने के दौरान ऐसी लाइनों के आसपास अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। परिवारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्षेत्र के हेमंत जायसवाल ने बताया कि मासूम की मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। परिवार के लिए यह अपूरणीय क्षति है। तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत से हर कोई गमगीन है। जिस उम्र में कैफ को स्कूल जाने, खेलने और परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत थी, उस उम्र में उसकी जिंदगी खत्म हो गई।