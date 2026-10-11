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Balrampur News: गायत्री शक्तिपीठ में नौ दिवसीय व्रत-जप अनुष्ठान शुरू

Sun, 11 Oct 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:36 PM IST
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Nine-day fasting and chanting ritual begins at Gayatri Shaktipeeth
फोटो-29-बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालु ।-स्रोत : विभाग
तुलसीपुर। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में नौ दिवसीय व्रत-जप अनुष्ठान का शुभारंभ श्रद्धा और वैदिक विधि-विधान के साथ हुआ। वरिष्ठ परिव्राजक राम भारती गोस्वामी ने दर्जनों साधकों को व्रत-जप का संकल्प दिलाया और साधना के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला।
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गायत्री परिवार के प्रदीप कुमार गोयल ने बताया कि साधना का उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि भोजन, विचार और आचरण में संयम रखते हुए मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति करना है। अनुष्ठान के दौरान साधक ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ अनुशासित जीवनशैली अपनाएंगे।
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उन्होंने बताया कि अनुष्ठान की पूर्णाहुति 20 अक्तूबर को नौ कुंडीय महायज्ञ के साथ होगी। इसमें शांतिकुंज में निर्मित 56 प्रकार की औषधीय जड़ी-बूटियों से तैयार हवन सामग्री से विशेष आहुतियां दी जाएंगी।
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