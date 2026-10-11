Balrampur News: कीचड़ से पटी नहर की पटरी, स्कूल पहुंचना बच्चों के लिए जोखिम भरा

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ग्रामीणों ने बताया कि नहर पटरी को पक्का कराने की मांग कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष गौतम प्रसाद ओझा और सियाराम ने बताया कि बरसात के दौरान रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर जाता है। इससे कई बार विद्यालय का संचालन भी प्रभावित होता है। विज्ञापन

ग्राम प्रधान नीरज कुमार, रामकेश सहित विनय मिश्रा, भगवानदीन, सोहनलाल, गिरधारी, अंकू मिश्रा, निरंजन लाल और मिथिलेश तिवारी ने जिला प्रशासन से नहर पटरी पर सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उधर, चित्तौड़गढ़ निर्माण खंड के जेई संतोष कुमार ने बताया कि विभाग को समस्या की जानकारी है। बजट उपलब्ध होते ही नहर पटरी पर मिट्टी पटान का कार्य कराया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि नहर पटरी को पक्का कराने की मांग कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष गौतम प्रसाद ओझा और सियाराम ने बताया कि बरसात के दौरान रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर जाता है। इससे कई बार विद्यालय का संचालन भी प्रभावित होता है।ग्राम प्रधान नीरज कुमार, रामकेश सहित विनय मिश्रा, भगवानदीन, सोहनलाल, गिरधारी, अंकू मिश्रा, निरंजन लाल और मिथिलेश तिवारी ने जिला प्रशासन से नहर पटरी पर सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उधर, चित्तौड़गढ़ निर्माण खंड के जेई संतोष कुमार ने बताया कि विभाग को समस्या की जानकारी है। बजट उपलब्ध होते ही नहर पटरी पर मिट्टी पटान का कार्य कराया जाएगा।

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जरवा। स्कूल जाने के लिए निकले मासूम बच्चों के कदम इन दिनों कीचड़ में धंस रहे हैं। रास्ते में फिसलकर कई बच्चे चोटिल हो रहे हैं। गैंसड़ी विकास खंड के पिपरा दुर्गानगर, छपिया सुखरामपुर, भगवानपुर, पिपरी लौकी खुर्द और प्रतापपुर समेत कई गांवों को जोड़ने वाली चित्तौड़गढ़ निर्माण खंड की नहर पटरी दो वर्षों से बदहाल है। जलभराव और कीचड़ के कारण प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाईस्कूल और उपकेंद्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। इससे सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है।