फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Babu, will the Sahib be holding court today or not?

Balrampur News: बाबू, आज साहेब अदालत पर बैठेंगे कि नाहीं...

Thu, 01 Oct 2026 11:27 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Babu, will the Sahib be holding court today or not?
उतरौला। बाबू, आज साहेब अदालत पर बैठेंगे कि नाहीं... बैरिया सुर्जनपुर से करीब 30 किलोमीटर का सफर तय कर तहसील पहुंचे फरियादी आज्ञाराम का यह सवाल बृहस्पतिवार को तहसील परिसर की हकीकत बयां कर रहा था। ऑनलाइन नामांतरण (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया के विरोध में अधिवक्ताओं के आठवें दिन भी जारी कार्य बहिष्कार के कारण उन्हें बिना सुनवाई के मायूस होकर लौटना पड़ा।
विज्ञापन

अधिवक्ता संघ के न्यायिक कार्य और रजिस्ट्री कार्यालय में संपत्ति पंजीकरण के बहिष्कार से तहसील न्यायालय में 281 मुकदमों की सुनवाई प्रभावित रही। शाहपुर इटई से एहसान खान, बलरामपुर से हीरा सिंह, रेहरा बाजार से कृष्ण कुमार, गौर से मोहम्मद अली और सादुल्लाहनगर से परमानंद समेत अनेक वादकारी अपने-अपने मुकदमों की पैरवी के लिए पहुंचे, लेकिन सुनवाई न होने पर सभी को नई तारीख लेकर लौटना पड़ा। इससे लोगों का समय और धन दोनों व्यर्थ हो रहे हैं। लगातार आठ दिनों से चल रहे बहिष्कार के कारण न्यायालय परिसर में सामान्य गतिविधियां ठप हैं। वहीं रजिस्ट्री कार्यालय में भी संपत्ति पंजीकरण प्रभावित होने से जमीन-जायदाद के बैनामा कराने आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

-----------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

सकारात्मक निर्णय होने तक जारी रहेगा आंदोलन
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रह्लाद यादव ने कहा कि ऑनलाइन नामांतरण प्रक्रिया के विरोध में अधिवक्ता पूरी तरह एकजुट हैं। यह केवल अधिवक्ताओं का नहीं, बल्कि आम जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महामंत्री रविशंकर मिश्र ने कहा कि यदि शासन-प्रशासन ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed