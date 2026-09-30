Balrampur News: नोएडा ट्रेड शो में आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बना विदेशी कारोबारियों की पसंद

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प्रमुख सचिव सूक्ष्म एवं लघु उद्यम शशि भूषण लाल सुशील ने भी उत्पादों की सराहना की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने जिले के अन्य उत्पादों में भी रुचि दिखाई। डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने स्थानीय उद्यमियों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर देने की बात कही।ट्रेड शो में घमंजा चाट के ओम प्रकाश ने अपने पारंपरिक स्वाद को बाजार तक पहुंचाने की पहल की। अरविंद गुप्ता ने नारियल बर्फी और कलाकंद के जरिए स्थानीय मिठास को कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया। भानमती ने मूंज से बने बैग और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बाजार तलाशा। भानुमती ने बताया कि उन्हें उत्पादों के डिजाइन में बदलाव की राय मिली है, जिसके लिए प्रयास किया जाएगा।स्थानीय उद्यमियों ने संभावित खरीदारों से संपर्क कर कारोबार बढ़ाने के अवसर तलाशे। डीएम डॉ. विपिन कुमार जैन ने बताया कि ट्रेड शो के माध्यम से जिले के कारोबार को अन्य शहरों के साथ ही व्यापक बाजार तक पहुंचाने के अवसर मिले हैं।