Balrampur News: रविवार को खुले सभी बैंक, ग्राहकों ने निपटाए जरूरी काम

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पूर्व सूचना के अनुसार रविवार को नगर के वीर विनय चौराहा स्थित एसबीआई, तुलसीपुर मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ग्राहकों की भीड़ रही। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राहक जमा-निकासी के लिए बैंक पहुंचे। सराफ रविचंद्र और सब्जी व्यापारी उमेश ने बताया कि सोमवार से बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में रविवार को बैंक खुलने से काफी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि कैश निकाल लिया है, जिससे तीन दिन परेशानी नहीं होगी।इंडियन इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा में मौजूद ग्राहक शंकुतला, यशोदा और रघुराज ने बताया कि पितृपक्ष शुरू हो गया है। कई कार्यक्रम होने हैं, इसलिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तीन दिन बैंक बंद रहने से परेशानी होती। मोबाइल पर रविवार को बैंक खुलने की सूचना मिली थी, इसलिए कैश निकालने आए हैं।उतरौला, तुलसीपुर, शिवपुरा, ललिया, गैसड़ी, पचपेड़वा और रेहरा बाजार क्षेत्र के बैंकों में भी दिनभर ग्राहकों की भीड़ रही। एलडीएम अमित कुमार ने बताया कि 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की हड़ताल प्रस्तावित है। इससे बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए रविवार को सभी बैंक शाखाएं खोली गई थीं।