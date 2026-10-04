Balrampur News: दुर्गापूजा और दशहरा के लिए प्रशासन ने समितियों से मांगा सहयोग

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बैठक में नगर की साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन हुआ। जुलूस व शोभायात्राओं के मार्ग, पूजा पंडालों और रामलीला स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर भी सुझाव दिए गए। मुख्य अतिथि सदर विधायक पल्टूराम और उदासीन संगत गेल्हापुर मंदिर के महंत बृजानंद जी महाराज ने कहा कि नवरात्रि, दुर्गापूजा, रामलीला और दशहरा धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण पर्व हैं। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में आयोजन समितियां प्रशासन से समन्वय बनाकर पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें। शासन-प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि पूजा स्थलों और प्रमुख आयोजन स्थलों के आसपास साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों और समितियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने समितियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि बलरामपुर की पहचान सामाजिक सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब से है।बैठक की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राज कुमार श्रीवास्तव ने सभी समितियों से सहयोग की अपील की। बैठक में सदर एसडीएम मनोज कुमार, सीओ नगर अभिषेक सिंह, अविनाश मिश्र, डॉ. कौशल्या गुप्ता, रास विहारी शुक्ल, हरिवंश सिंह, डॉ. कुलदीप विश्वकर्मा, प्रीतपाल सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, लड्डू सिंह, विजय अग्रवाल, सुनील गुप्ता, डॉ. तुलसीश दुबे, डॉ. देवेश चंद्र श्रीवास्तव और डीपी सिंह बैस सहित अन्य लोग मौजूद रहे।