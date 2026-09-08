फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   A call to walk the path of self-reliance, inspired by the ideals of the late Mahant

Balrampur News: ब्रह्मलीन महंत के आदर्शों से आत्मनिर्भरता की राह पर चलने का आह्वान

Tue, 08 Sep 2026 10:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 10:58 PM IST
विज्ञापन
A call to walk the path of self-reliance, inspired by the ideals of the late Mahant
फोटो-22-बलरामपुर के मां पाटेश्वरी प​ब्लिक स्कूल में मौजूद विद्यार्थी।-स्रोत : स्कूल
तुलसीपुर। आदि शक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर व्याख्यानमाला आयोजित की गई। इस दौरान दोनों महान विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।
विज्ञापन




मुख्य अतिथि एवं मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर के कुलपति प्रो. रवि शंकर सिंह ने कहा कि दोनों ब्रह्मलीन महंतों ने समाज, राष्ट्र, अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान और डिग्री तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा को कौशल, रोजगार और नवाचार से जोड़ना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकें।
विज्ञापन




कुलपति ने विद्यार्थियों से बदलती तकनीक का सकारात्मक उपयोग करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि अनुशासित, रचनात्मक और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक तैयार करना भी है।
विज्ञापन
विज्ञापन




कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. डीपी सिंह ने की। उन्होंने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का जीवन समाजसेवा और राष्ट्र निर्माण का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्शों को जीवन में उतारकर ही मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।




बीना पांडेय ने कार्यक्रम का संचालन किया। व्याख्यानमाला में विद्यालय के 300 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सहभागिता की। इस दौरान सभी ने दोनों महान विभूतियों के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed