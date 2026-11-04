Balrampur News: खेलो इंडिया सेंटर के लिए 17 खिलाड़ियों का चयन

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जिला क्रीड़ा अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि एक जिला, एक खेल योजना के तहत जिले में हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर संचालित है। सत्र 2026-27 के लिए सेंटर में रिक्त सीटों पर खिलाड़ियों का चयन किया जाना था। इसके लिए बीते 28 अक्तूबर को चयन ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के आधार पर 17 का अंतिम रूप से चयन किया गया है।खेलो इंडिया के प्रशिक्षक अभय सिंह और सचिव रश्मि सिंह के नेतृत्व में खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। इस दौरान खेल प्रदर्शन के साथ ही उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता का भी आकलन किया गया। चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्टेडियम में नियमित रूप से हॉकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संवाद