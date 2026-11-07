Balrampur News: विश्व के हर हिंदू परिवार तक पहुंचेगा श्रीराम का संदेश

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स्वामी गुरु महेंद्र दास ने कहा कि सनातन संस्कृति केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग, सेवा और मर्यादा पर आधारित जीवन दर्शन है। भगवान श्रीराम के आदर्शों और श्रीरामचरितमानस की शिक्षाओं को मंदिरों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्येक परिवार के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है।उन्होंने कहा कि अभियान के तहत घरों में नियमित रूप से रामायण, श्रीरामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करने के साथ ही श्रीराम नाम संकीर्तन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे परिवारों में भक्ति भावना के साथ प्रेम, अनुशासन, पारिवारिक एकता और नैतिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी।स्वामी गुरु ने कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान देना भी आवश्यक है। रामायण की कथाओं के माध्यम से उनमें सत्य, विनम्रता, सेवा और बड़ों के सम्मान जैसे संस्कार विकसित किए जा सकते हैं।उन्होंने संत-महात्माओं, धर्माचार्यों, मंदिरों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और प्रवासी भारतीयों से इस अभियान में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि अयोध्या से शुरू होने वाला यह संदेश विश्वभर में सांस्कृतिक एकता और सदाचार की ज्योति फैलाएगा।