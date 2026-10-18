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Ballia News: ‘योगा फॉर नशामुक्ति’ संगोष्ठी में युवाओं ने ली शपथ

Sun, 18 Oct 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:44 AM IST
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Youth take a pledge at the Yoga for De addiction seminar
श्री स्वामीनाथ सिंह सुरेन्द्र महाविद्यालय, धरमपुर, मनियर मेरा युवा भारत, जनपद बलिया ने ‘योगा फॉ - फोटो : 1
बलिया। मेरा युवा भारत, जनपद बलिया ने ‘योगा फॉर नशामुक्ति’ विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की। यह श्री स्वामीनाथ सिंह सुरेन्द्र महाविद्यालय, धरमपुर, मनियर में हुआ। जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा, डॉ. कृष्ण कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, शलभ उपाध्याय उपस्थित थे। वक्ताओं ने युवाओं को नशामुक्ति के प्रति जागरूक किया। उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित किया। रवि कुमार मिश्रा ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल-कूद व सामाजिक गतिविधियों में लगाने को कहा। विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की प्रतिभा और सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम के अंत में, उपस्थित युवाओं ने नशामुक्ति की शपथ ली। उन्होंने नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।
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