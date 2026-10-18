Ballia News: शिव धनुष टूटते ही गूंजा जयश्रीराम

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नगर क्षेत्र के ओड़ियाना मैदान में शुक्रवार की शाम रामलीला में भगवान शिव के धनुष भंग होने के बाद परशुराम-लक्ष्मण संवाद और राम-सीता विवाह का मंचन हुआ। श्री रामलीला समिति कोपागंज के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में शिव का धनुष टूटते ही जय श्रीराम गूंज उठा। इसके बाद राजा जनक ने अपने कुलगुरु के कहने पर राजा दशरथ को राम-सीता विवाह का निमंत्रण भेजा। प्रभु राम और माता सीता का विवाह विधि-विधान से संपन्न हुआ। जनकपुर में चारों ओर खुशियां छा गईं। रामलीला मंचन के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद रही। संवाद