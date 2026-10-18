फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Strike by contractual health workers ends; patients in hospitals get relief

Ballia News: संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल खत्म, अस्पतालों में मरीजों को मिली राहत

Sun, 18 Oct 2026 01:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Strike by contractual health workers ends; patients in hospitals get relief
जिला अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर  लगी मरीजों की भीड़।संवाद
जिले में पिछले 12 दिनों से चल रही संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हो गई।
विज्ञापन

शासन से वार्ता के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया। हड़ताल खत्म होने के पहले दिन शनिवार को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के साथ 10 सीएचसी 40 पीएचसी पर असर दिखा।
ओपीडी में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ, वहीं जांच के लिए भटक रहे मरीजों को भी राहत मिली। जिला अस्पताल में हड़ताल के दौरान ओपीडी 500 से 600 तक सिमट गई थी, जो शनिवार को बढ़कर 800 के पार पहुंच गई। पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टर के कमरों तक लंबी लाइनें लगी रहीं। दवा काउंटर पर भी भीड़ रही।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. धनज्जय कुमार ने बताया कि सभी संविदा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स ड्यूटी पर लौट आए हैं। बता दें कि मानदेय बढ़ोतरी, नियमितीकरण और सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर थे। इससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थीं। एनएचएम कर्मचारी संगठन मऊ के जिलाध्यक्ष डॉ. शैलजाकांत पांडेय ने बताया कि सामान कार्य समान वेतन, नियमितिकरण की मांगों को लेकर जिले के 1100 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते 12 दिन प्रदर्शन कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे सबसे ज्यादा दिक्कत दवा वितरण, ब्लड जांच, एक्सरे और ओपीडी पर्चा बनाने में हो रही थी। कई जगह नियमित डॉक्टरों और फार्मासिस्ट को 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed