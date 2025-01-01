Ballia News: भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर पूजा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:51 AM IST
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बलिया। भृगु आश्रम स्थित प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा समाज समिति ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई। विधि-विधान से पूजा-अर्चना, हवन और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान समाज को एकजुट होकर सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान हुआ। विश्वकर्मा समाज समिति के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा एडवोकेट ने संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। सात वर्ष से कार्यरत वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा की गई। यह चुनाव 4 अक्तूबर रविवार को टाउन हॉल (बापू भवन) में होगा। समाज के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचकर चुनाव सफल बनाने की अपील की गई। अमरेश कुमार शर्मा और दिग्विजय शर्मा ने अध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा समेत सदस्यों को सम्मानित कर विदाई दी। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव प्रदीप शर्मा को भी सम्मानित किया गया।
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