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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Water begins to emerge from 100 acres of farmland; hopes for sowing are rekindled.

Ballia News: 100 एकड़ खेतों से निकलने लगा पानी, बोआई की जगी उम्मीद

Sun, 18 Oct 2026 01:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:05 AM IST
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Water begins to emerge from 100 acres of farmland; hopes for sowing are rekindled.
जयप्रकाश नगर। बकुल्हा-संसार टोला बांध के भीतर संसार टोला गांव के सामने करीब 100 एकड़ कृषि भूमि में भरे पानी की निकासी शुरू होने से किसानों ने राहत की सांस ली है।
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गंगा नदी के बाढ़ के पानी का रेगुलेटर से रिसाव होने के कारण खेत जलमग्न हो गए थे। इससे रबी की फसलों की समय से बोआई को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई थी। शनिवार सुबह किसानों की शिकायत पर बाढ़ खंड के सहायक अभियंता श्रवण कुमार प्रियदर्शी ने रेगुलेटर का गेट खुलवाया। इसके बाद खेतों में जमा पानी नदी की ओर निकलने लगा।
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जलनिकासी शुरू होने से किसानों को अब समय से खेती का काम शुरू होने की उम्मीद जगी है।
सहायक अभियंता श्रवण कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि बाढ़ के दौरान कभी-कभी रेगुलेटर के गेट के बाहरी हिस्से में मिट्टी जमा हो जाती है। इससे पानी की निकासी बाधित हो सकती है।
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यदि पानी निकलने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो तत्काल मिट्टी की सफाई कराई जाएगी, ताकि खेतों में जमा पानी की जल्द निकासी हो सके। उन्होंने कहा कि जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को समय से खेतों की बोआई करने में परेशानी न हो।
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