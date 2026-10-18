Ballia News: 100 एकड़ खेतों से निकलने लगा पानी, बोआई की जगी उम्मीद

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गंगा नदी के बाढ़ के पानी का रेगुलेटर से रिसाव होने के कारण खेत जलमग्न हो गए थे। इससे रबी की फसलों की समय से बोआई को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई थी। शनिवार सुबह किसानों की शिकायत पर बाढ़ खंड के सहायक अभियंता श्रवण कुमार प्रियदर्शी ने रेगुलेटर का गेट खुलवाया। इसके बाद खेतों में जमा पानी नदी की ओर निकलने लगा।जलनिकासी शुरू होने से किसानों को अब समय से खेती का काम शुरू होने की उम्मीद जगी है।सहायक अभियंता श्रवण कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि बाढ़ के दौरान कभी-कभी रेगुलेटर के गेट के बाहरी हिस्से में मिट्टी जमा हो जाती है। इससे पानी की निकासी बाधित हो सकती है।यदि पानी निकलने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो तत्काल मिट्टी की सफाई कराई जाएगी, ताकि खेतों में जमा पानी की जल्द निकासी हो सके। उन्होंने कहा कि जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को समय से खेतों की बोआई करने में परेशानी न हो।