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Ballia News: स्थायी लोक अदालत की सदस्य बनीं स्नेहलता

Sun, 18 Oct 2026 01:38 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:38 AM IST
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Snehlata becomes a member of the Permanent Lok Adalat
स्थायी लोक अदालत मऊ की सदस्य के रूप में स्नेहलता त्रिपाठी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। जनपद न्यायाधीश संजय कुमार यादव और स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष हीरा लाल ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। स्नेहलता त्रिपाठी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर उन्होंने समाज सुधार और जनकल्याण की दिशा में कई सार्थक प्रयास किए हैं। हीरा लाल ने बताया कि स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलभ और त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। इसके तहत विद्युत, डाक, दूरसंचार, परिवहन, रेलवे, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी जनोपयोगी सेवाओं में कमी से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से लोगों को विवादों के समाधान के लिए सरल और प्रभावी मंच उपलब्ध होता है। इस दौरान न्यायाधीश निरंजन पांडेय, एडीजे दीप नारायण तिवारी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अरुणांजली सिंह, स्तुति सोनकर विकास सिंह निकुंभ आदि लोग मौजूद रहे।
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