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Ballia News: मतदाता सूची पुनरीक्षण में 34 नए आवेदन मिले

Sun, 18 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:39 AM IST
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34 new applications received during electoral roll revision
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को 34 नए आवेदन प्राप्त हुए। उप जिलाधिकारी दीपक सिंह ने बूथों का निरीक्षण कर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह अभियान जूनियर हाईस्कूल सुल्तानपुर बारहगांवा में चलाया गया।
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अभियान सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चला। इसमें नए मतदाता बनने और सूची से नाम हटवाने के लिए लोगों ने आवेदन किए। कुल 34 आवेदन नए नाम जुड़वाने के लिए मिले। वहीं, एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उसका नाम सूची से हटाने के लिए भी आवेदन प्राप्त हुआ। उप जिलाधिकारी दीपक सिंह ने बीएलओ को पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने को कहा। उन्होंने सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान लोगों की भागीदारी जागरूकता के अभाव में कम दिखाई दी।एसडीएम दीपक सिंह ने बताया कि आगामी 24 अक्तूबर, शनिवार को फिर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहेंगे। वे मतदाता सूची से संबंधित आवेदन प्राप्त करेंगे। इस मौके पर सुपरवाइजर अनवारुल हक, बीएलओ गौरव जायसवाल, दीपक, सुमन, तारा देवी और संगीता उपस्थित रहे। उनके साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
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