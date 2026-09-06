Ballia News: हत्या के प्रयास का वांछित गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:04 AM IST
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बलिया। हल्दी पुलिस ने हत्या के प्रयास के वांछित अभियुक्त अभिमन्यु राजभर को गिरफ्तार किया है। उसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। अभिमन्यु राजभर पर तीन सितंबर को एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने का आरोप है। यह हमला पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से किया गया था। इस हमले में पीड़ित लहूलुहान हो गया था। इस संबंध में थाना हल्दी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। थाना प्रभारी राजू राय ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में पहले भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा था। अब गिरफ्तार अभिमन्यु राजभर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। संवाद
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