सत्ता का संग्राम: विकास पर क्या बोली बैरिया की जनता? सरकार और विधायक के काम पर बातचीत; देखें ये रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ सियासी तापमान बढ़ने लगा है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन गांव की चौपाल से लेकर बाजार तक जनता के बीच पांच साल के कामकाज का हिसाब-किताब शुरू हो चुका है। इसी नब्ज को टटोलने के लिए अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत प्रदेश की अलग-अलग विधानसभा सीटों में पहुंच रही है। अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में पहुंची। टीम ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद कर जाना कि उनके लिए 2027 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और वे अपने विधायक के कामकाज को किस नजर से देखते हैं। बैरिया से समाजवादी पार्टी के जय प्रकाश अंचल विधायक हैं।

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'सत्ता का संग्राम' के दौरान अमर उजाला की टीम ने बैरिया के अलग-अलग इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों से बिजली, सड़क, सुरक्षा और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर सवाल किए गए। एक बुजुर्ग किसान ने बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि और पेंशन का लाभ मिल रहा है, और योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को भी बेहतर बताया और कहा कि विधायक लोगों के बीच रहते हैं। एक अन्य किसान ने कहा कि उनके क्षेत्र में रबी और गेहूं की फसलें प्रमुख हैं, और सड़क, पानी, बिजली तथा न्याय व्यवस्था अच्छी है। उन्होंने न्याय व्यवस्था को योगी सरकार द्वारा मजबूत किए जाने की बात कही।

बैरिया में शिक्षा और सुरक्षा का माहौल

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर छात्राओं से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अच्छा काम किया है। उन्होंने महिला सुरक्षा को बेहतर बताया और आने-जाने की व्यवस्था में सुधार का उल्लेख किया, जिससे स्कूल-कॉलेज आने-जाने में आसानी होती है। छात्राओं ने कहा कि पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है और वे योगी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा पर किए गए कार्यों की सराहना करती हैं।

बैरिया में पिछले पांच वर्षों का विकास

शिक्षकों से बातचीत के दौरान, एक महिला शिक्षिका ने कहा कि योगी सरकार ने महिला सुरक्षा पर महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे महिलाएं आज खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया और कहा कि वैकेंसी निकल रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां भी आगे आ रही हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।