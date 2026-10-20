Ballia News: खेत में मिली नई बाइक, लूट से घटना जुड़े होने की आशंका

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ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बाइक कब्जे में लेकर जांच शुरू की। ग्रामीणों में चर्चा है कि यह बाइक शनिवार शाम लूटी गई हो सकती है। किड़िहरापुर निवासी चंदन चौहान और उनके पुत्र निखिल चौहान नगरा से घर लौट रहे थे। टिकुलिया गांव के पास आठ बदमाशों ने उन्हें रोककर मारपीट की थी। बदमाशों ने उनकी बाइक छीन ली और नगरा की ओर फरार हो गए थे। पुलिस की सक्रियता के चलते बदमाशों द्वारा बाइक खेत में फेंकने की आशंका है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि बाइक की तस्दीक की जा रही है। जांच पूरी होने पर ही मामले की स्थिति स्पष्ट होगी।

भीमपुरा। नगरा थाना क्षेत्र के पालचंद्रहा गांव में सोमवार सुबह एक खेत में बिना नंबर प्लेट की नई बाइक मिली। इसके पहिये, शॉकर और बैटरी गायब थे।