Ballia News: मोबाइल टावर पर चढ़े चाचा और भतीजा

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भीमपुरा नंबर-दो निवासी भतीजे पंकज कुमार और चाचा बाबूराम (पुत्र छोटेलाल) ने आरोप लगाया कि वह पिछले तीन वर्षों से लगातार बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया को शिकायती पत्र देकर कुछ लोगों पर फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षा विभाग में नौकरी करने का आरोप लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।टावर पर चढ़े दोनों युवक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और बीएसए को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे।सूचना मिलते ही नगरा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों के निर्देश पर नायब तहसीलदार रसड़ा अभिषेक सिंह और खंड शिक्षाधिकारी हिमांशु सिंह ने दोनों को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक अपनी मांग पर कायम रहे। इसके बाद नगरा थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने काफी देर तक दोनों से बातचीत की।उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याएं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में भेज दी गई हैं। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद दोनों शाम करीब छह बजे टावर से नीचे उतर आए। पुलिस ने दोनों को फिलहाल छोड़ दिया।वहीं बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि चाचा-भतीजे ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। दोनों पक्षों में आपसी रंजिश है। शिकायतों की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।