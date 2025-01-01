Ballia News: ऑस्ट्रेलिया में स्वर्वेद महामंदिर और सद्गुरुओं की छवि वाला डाक टिकट जारी

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साउथ ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन के लेबर पार्टी के सांसद ली टरलामीस ने डाक टिकट का विमोचन किया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया सरकार से जुड़े कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज और संत नामदेव जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सहभागिता की गई थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से विहंगम योग और संस्थान को ‘ग्लोबल पीस हार्मनी’ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विहंगम योग की गुरु परंपरा का संबंध बलिया से भी गहराई से जुड़ा है। इसकी शुरुआत बलिया जनपद के रतसर नगर पंचायत के निकट स्थित पकड़ी गांव से हुई थी। प्रथम सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने इस गुरु परंपरा की शुरुआत की थी।

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रतसर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में स्वर्वेद महामंदिर वाराणसी के चित्र के साथ विहंगम योग की गुरु परंपरा से जुड़े सद्गुरुओं की छवि वाला डाक टिकट जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई डाक सेवा की ओर से जारी इस डाक टिकट पर स्वर्वेद महामंदिर के साथ प्रथम सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज, परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज और वर्तमान सद्गुरु आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज के चित्र शामिल हैं। इसे विहंगम योग और उसके अनुयायियों के लिए ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।