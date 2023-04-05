Ballia News: अभाविप का सदस्यता अभियान, 8,000 से अधिक छात्र-छात्राएं जुड़े
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
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बलिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जिले में लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। कार्यकर्ता विभिन्न शैक्षणिक परिसरों में विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ रहे हैं। वे महाविद्यालयों, विद्यालयों में हेल्प डेस्क लगाकर संवाद कर रहे हैं। विद्यार्थियों को अभाविप की कार्यपद्धति और छात्रहित से जुड़ी जानकारी दी जा रही है।
अभियान का लक्ष्य छात्रों को सामाजिक सरोकारों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। मंगलवार को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में भी सदस्यता अभियान चला। यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अभाविप की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात कही। बलिया नगर में कोचिंग संस्थानों और उच्च विद्यालयों में भी सदस्य बनाए गए। अब तक 8,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अभाविप के सदस्य बन चुके हैं।
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अभियान का लक्ष्य छात्रों को सामाजिक सरोकारों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। मंगलवार को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में भी सदस्यता अभियान चला। यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अभाविप की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात कही। बलिया नगर में कोचिंग संस्थानों और उच्च विद्यालयों में भी सदस्य बनाए गए। अब तक 8,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अभाविप के सदस्य बन चुके हैं।
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