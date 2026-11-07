Ballia News: त्योहार स्पेशल 11 ट्रेनें भी कम पड़ीं, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं

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दिल्ली, मुंबई, गुजरात और पंजाब जैसे महानगरों में नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग दिवाली और छठ पर घर पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। अचानक बढ़ी भीड़ का असर बलिया स्टेशन पर भी दिख रहा है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचते ही चढ़ने-उतरने के लिए धक्का-मुक्की की स्थिति बन रही है। भीड़ को देखते हुए स्टेशन के उत्तरी व दक्षिणी परिसर में होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें कुर्सी, पानी व सोने की व्यवस्था है।छठ पर्व पर घर आए खेजुरी निवासी मनोज कुमार ने बताया कि त्योहार मनाने के लिए घर पहुंचना जरूरी था। ट्रेनों में भीड़ के कारण सफर काफी मुश्किल रहा। वहीं इंदरपुर निवासी सुरेंद्र मुंबई में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बेटे का कोसी भरने का कार्यक्रम है, इसलिए कुछ दिन पहले ही घर आ गए। कंफर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सोने तक की जगह नहीं मिली। पूरी रात परेशानी में गुजारनी पड़ी।रेलवे मीडिया सेल पर जारी विज्ञप्ति के अनुसार यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए बलिया रूट पर 11 त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। इनमें आनंद विहार-पाटलिपुत्र, नई दिल्ली-सुपौल, आनंद विहार-छपरा, राजकोट-बरौनी और सियालदह-बलिया जैसी ट्रेनें शामिल हैं। इसके बावजूद यात्रियों की संख्या के मुकाबले अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है।आरपीएफ प्रभारी जीके प्रजापति ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल और रेल प्रशासन की टीमें स्टेशन पर निगरानी कर रही हैं। यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाने और भीड़ नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दबाजी में यात्रियों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है।