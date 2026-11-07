Ballia News: दूसरे की पत्नी को मालिक बनाकर करोड़ों की बेच दी जमीन, 13 पर प्राथमिकी दर्ज

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जमीन की असली मालकिन गीता देवी की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर कई बैनामे कराने के आरोप में अंकित उपाध्याय, पवन उपाध्याय समेत 13 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर दर्ज मुकदमे में जमीन के सहखातेदारों, कथित इम्पोस्टर महिला, खरीदारों, गवाहों, वसीका नवीस और राजस्व कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।गीता देवी के अनुसार, नौ मई 2025 को शीतलपट्टी मौजे की आराजी संख्या 103 मि. की जमीन के दो अलग-अलग बैनामे कराए गए। इनमें एक बैनामा शीला देवी के पक्ष में और दूसरा मीना देवी, इंद्रावती देवी तथा छोटेलाल चौधरी के पक्ष में किया गया। आरोप है कि दोनों दस्तावेजों में असली मालकिन की जगह दूसरी महिला को खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, उनके पति रामजी राय को दस्तावेजों में मृत दर्शाया गया। इसी तरह 24 दिसंबर 2025 को विजौरा खास की आराजी संख्या 39 की 125-125 वर्गमीटर जमीन के दो अलग-अलग बैनामे शिमला देवी और पुष्पा देवी के पक्ष में कराए जाने का आरोप है। इन दस्तावेजों में भी कथित तौर पर फर्जी महिला का इस्तेमाल किया गया। पीड़िता ने दस्तावेजों में दर्ज बैंक खातों को भी अपना होने से इनकार किया है।पीड़िता का आरोप है कि जमीन के फर्जीवाड़े की शिकायत करने पर आरोपियों ने उनके परिवार को धमकाया। यहां तक कि 27 जुलाई 2026 को स्पीड पोस्ट से भेजे गए पत्र में एक महीने के भीतर अन्य मौजों की जमीन भी बेचने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।नरही थाना क्षेत्र के भरौली निवासी गीता देवी पत्नी रामजी राय ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के रामाशंकर उपाध्याय ने 21 जून 2000 को विजौरा, शीतलपट्टी और बघौना मौजे की विभिन्न आराजियों की जमीन 50 हजार रुपये लेकर उनके पक्ष में बैनामा किया था। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज हो गया और वह जमीन पर काबिज रहीं। पीड़िता के अनुसार, 30 जून 2026 को उन्हें जानकारी हुई कि उनकी जमीन का किसी अन्य महिला को गीता देवी बनाकर फर्जी तरीके से बैनामा करा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने संबंधित दस्तावेजों की नकल निकलवाई तो कथित फर्जीवाड़े का पता चला।अदालत के आदेश पर 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में कथित फर्जी बैनामों, पहचान पत्रों, बैंक खातों और रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस सभी संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है।-प्रवीण सिंह, कोतवाल