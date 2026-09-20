फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Traders outraged over UPI charges; memorandum sent to Finance Minister.

Ballia News: यूपीआई पर शुल्क से भड़के व्यापारी, वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन

Sun, 20 Sep 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Traders outraged over UPI charges; memorandum sent to Finance Minister.
बलिया। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। व्यापारियों ने इसे वापस लेने की सरकार से मांग की है।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जनपदीय इकाई ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन भेजकर व्यापारियों पर यूपीआई लेन-देन से जुड़ा किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क या कर नहीं लगाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष राधा रमण अग्रवाल ने कहा कि यूपीआई लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क या कर लगाया जाता है तो इससे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर कारोबार पर पड़ेगा। जिला युवा अध्यक्ष प्रदीप रस्तोगी ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का सबसे अधिक असर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर पड़ सकता है। इस मौके पर संदीप गुप्ता, रविन्द्र यादव, सर्वदमन जयसवाल,विक्रांत सिंह, अतुल सिंह, अभिषेक गुप्ता, पंकज कुमार, सागर सिंह राहुल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान, सभासद जसवंत सिंह आदि मौजूद रहे।
बेल्थरारोड में दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू किए जाने की चर्चा से व्यापारियों में नाराजगी है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मंटू ने केंद्र सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
विज्ञापन

मंटू ने कहा कि सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और आम लोगों को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किए जाने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और यूपीआई लेनदेन को अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed