Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   The hearing in the maintenance case of Jyoti Singh will take place today.

Ballia News: ज्योति सिंह के भरण-पोषण मामले में आज होगी सुनवाई

Wed, 11 Nov 2026 11:23 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
The hearing in the maintenance case of Jyoti Singh will take place today.
बलिया। भोजपुरी अभिनेता एवं बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद से जुड़े भरण-पोषण मामले में बृहस्पतिवार को बलिया परिवार न्यायालय में सुनवाई होगी।
विज्ञापन

पिछली सुनवाई में लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने पवन सिंह पर तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। साथ ही उन्हें 12 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ गई है।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कमलापति प्रजापति की अदालत में होनी है। पिछली 17 अक्टूबर को हुई सुनवाई में पवन सिंह उपस्थित नहीं हुए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उनकी ओर से अधिवक्ता ने मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके साथ ही मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। हालांकि, गैरहाजिरी पर अदालत ने तीन हजार रुपये का हर्जाना लगाया था।
वहीं, ज्योति सिंह अदालत में उपस्थित हुई थीं। उन्होंने पति की लगातार गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई थी। ज्योति सिंह की ओर से भरण-पोषण के लिए हर महीने पांच लाख रुपये दिलाने की मांग की गई है। इस मामले में उनकी ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर जिरह की प्रक्रिया भी चल रही है।
ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया परिवार न्यायालय में अंतरिम भरण-पोषण के लिए याचिका दाखिल की थी। दोनों का विवाह छह मार्च 2018 को हुआ था। वैवाहिक विवाद के बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।

पवन सिंह की ओर से आरा परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी भी दाखिल की गई है। अब बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से रखी जाने वाली दलीलों और पवन सिंह की व्यक्तिगत उपस्थिति पर सबकी नजर रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed