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Ballia News: बाल दिवस पर बच्चों ने सजाए व्यंजनों के स्टॉल, शेफ और दुकानदार बन दिखाई प्रतिभा

Sun, 15 Nov 2026 01:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:21 AM IST
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On Children's Day, children set up food stalls, showcasing their talents as chefs and shopkeepers.
प्राथमिक पाठशाला शिवरामपुर,मोहन छपरा में पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु की जयंती पर बच्च
बलिया। बाल दिवस पर शनिवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में बाल मेले का आयोजन कर बच्चों की प्रतिभा, रचनात्मकता और हुनर को मंच दिया गया। कहीं नन्हे विद्यार्थी शेफ और दुकानदार बनकर ग्राहकों को व्यंजन परोसते नजर आए तो कहीं बच्चों की आकर्षक झांकियों और स्वादिष्ट पकवानों ने लोगों का मन मोह लिया। इन आयोजनों में बच्चों ने पढ़ाई के साथ व्यावहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का भी परिचय दिया।
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नरहीं। कोटवा नारायणपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में भी बाल दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें नन्हे-मुन्ने बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए। बच्चों की ओर से प्रस्तुत मनमोहक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। उनकी प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता देखकर अभिभावक और ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। कइस मौके पर समाजसेवी मनीष कुमार राय ने कहा कि बच्चे ही देश का उज्ज्वल भविष्य हैं। उनकी मुस्कान, प्रतिभा और सपनों को प्रोत्साहित करना ही बाल दिवस की सच्ची सार्थकता है। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
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