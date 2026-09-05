Ballia News: बाढ़ के पानी में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:17 AM IST
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मनियर (बलिया)। थाना क्षेत्र के निपनिया गांव में शुक्रवार को सरयू नदी के छाड़न में आई बाढ़ के पानी में नहाते समय तीन युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव की तलाशकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
निपनिया गांव निवासी खुर्शीद अहमद का पुत्र जमशेद अहमद (16) अपने साथी अहमद और नियाज के साथ गांव के उत्तर दिशा स्थित कोल में बाढ़ के पानी में नहाने गया था। तीनों युवक पानी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान जमशेद अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।
जमशेद को डूबता देख उसके साथियों ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास भैंस चरा रहे चरवाहे मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और चरवाहों ने काफी प्रयास के बाद जमशेद को पानी से बाहर निकाला। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर ले गए, जहां चिकित्सक डॉ. उग्रसेन ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम को भेजवाया गया है।
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निपनिया गांव निवासी खुर्शीद अहमद का पुत्र जमशेद अहमद (16) अपने साथी अहमद और नियाज के साथ गांव के उत्तर दिशा स्थित कोल में बाढ़ के पानी में नहाने गया था। तीनों युवक पानी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान जमशेद अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा।
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जमशेद को डूबता देख उसके साथियों ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास भैंस चरा रहे चरवाहे मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और चरवाहों ने काफी प्रयास के बाद जमशेद को पानी से बाहर निकाला। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर ले गए, जहां चिकित्सक डॉ. उग्रसेन ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम को भेजवाया गया है।
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