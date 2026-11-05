Ballia News: 1098 पर फोन कर किशोरी ने रुकवाई अपनी शादी

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सूचना मिलते ही सक्रिय हुए प्रोबेशन विभाग ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंचकर किशोरी के माता-पिता को समझाया और शादी रुकवा दी। टीम ने माता-पिता से बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही कराने का शपथ पत्र भी लिया। किशोरी की इस पहल से बाल विवाह रोकने के अभियान को मजबूती मिली है।जानकारी के अनुसार, आर्थिक तंगी के चलते किशोरी के माता-पिता कम उम्र में ही उसकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। शादी तय होने से किशोरी परेशान थी। उसने हिम्मत जुटाकर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया और अपनी शादी तय होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन ने किशोरी से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और आकांक्षा राय व अंजली के नेतृत्व में विभागीय टीम को मौके पर रवाना किया।स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम किशोरी के घर पहुंची और उसके माता-पिता से बातचीत की। टीम ने उन्हें कम उम्र में शादी कराने से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर बेटी की पढ़ाई और भविष्य को प्राथमिकता देने की अपील की।काफी समझाने के बाद माता-पिता शादी टालने के लिए राजी हो गए।टीम ने माता-पिता से शपथ पत्र लिया कि वे बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही करेंगे। किशोरी के पिता ने भी आश्वासन दिया कि शादी तय करने से पहले संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवा दिया गया है।