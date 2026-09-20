Ballia News: ऑफलाइन फाइल चली तो दर्ज होगी एफआईआर, दी कड़ी चेतावनी

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डीएम ने चेतावनी दी कि किसी न्यायालय में मुकदमे की फाइल ऑफलाइन चलती मिली तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बैठक में धारा 34, 116, 67, 24, 144 और 35 के मुकदमों की तहसीलवार समीक्षा की गई। सिकंदरपुर तहसील में नायब तहसीलदार न्यायालय के पांच मुकदमों को तीन दिन में निस्तारित करने को कहा गया। एसडीएम न्यायालय में 121, उप जिला न्यायिक के पास 53 और तहसीलदार न्यायालय में 124 मुकदमे लंबित मिले। डीएम ने सभी का इसी माह निस्तारण कराने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिक लंबित मामलों वाले न्यायालयों में अभियान चलाने और पांच वर्ष से पुराने मुकदमों को चिह्नित कर प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा। अगले सप्ताह बैरिया और बेल्थरारोड तहसील की समीक्षा होगी। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।