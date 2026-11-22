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VIDEO: न्यायालय के आदेश पर नष्ट की गई 445 लीटर कच्ची और 95 लीटर अंग्रेजी शराब
बांसडीह रोड (बलिया)। थाना बांसडीह रोड पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 31 मुकदमों से संबंधित 540 लीटर अवैध शराब नष्ट कराई। इसमें 445 लीटर कच्ची और 95 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल थी। शुक्रवार को जिला स्तरीय कमेटी की निगरानी में शराब का विनष्टीकरण किया गया।
थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह ने बताया कि विभिन्न मुकदमों में जब्त की गई शराब लंबे समय से थाने में जमा थी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय के आदेश पर इसका निस्तारण कराया गया।
पुलिस अधीक्षक बलिया ईराज राजा के निर्देशन में हुई कार्रवाई के दौरान उपजिलाधिकारी न्यायिक सदर, क्षेत्राधिकारी बैरिया आलोक कुमार गुप्ता, आबकारी निरीक्षक सदर विनय राय और थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह मौजूद रहे।
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