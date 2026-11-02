निस्वार्थ प्रेम ही जीवन की सबसे कीमती चीज : जया किशोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज प्रेम है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए और समय के साथ उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। नारी शक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला में यह समझ होनी चाहिए कि उसे कब लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या काली का स्वरूप धारण करना है। बच्चियों के मन में कभी भी कमजोरी का भाव नहीं भरना चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।जया किशोरी ने कहा कि सात दिनों की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। प्रतिदिन कथा के बाद उस पर चिंतन करना चाहिए। कथा में मौजूद मधु जायसवाल ने भावुक होते हुए बताया कि वर्षों से उनका सपना जया किशोरी की कथा को प्रत्यक्ष सुनने का था। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें सबसे आगे बैठकर कथा सुनने का अवसर मिला।मंत्री और भाजपा नेता ने किया सम्मानितकथा के छठवें दिन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन भी पहुंचे। दोनों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर जया किशोरी को सम्मानित किया। इस मौके पर अरविंद मेनन ने कहा कि संतों का सानिध्य और दर्शन मिलना सौभाग्य की बात है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांवों और गरीबों के लिए हुए कार्यों का भी उल्लेख किया। साथ ही सभी को नई सोच के साथ दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर आयोजन मंडल के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन तीन नवंबर तक किया जाएगा।