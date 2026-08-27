Ballia News: 500 महिलाओं को साड़ी व मिष्ठान का हुआ वितरण

विज्ञापन

परिवहन विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव रहीं। उन्होंने जिले की मातृशक्ति का अभिवादन करते हुए राज्य सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी।इसके अतिरिक्त आगामी रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बहनों एवं बेटियों को एक सहयात्री के साथ 27, 28 और 29 अगस्त को तीन दिनों तक निःशुल्क बस यात्रा की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। 500 महिलाओं को साड़ी एवं मिष्ठान वितरित कर सम्मानित किया गया।