Ballia News: 1.30 करोड़ से संत रविदास मंदिरों और आंबेडकर प्रतिमाओं का होगा कायाकल्प

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योजना के तहत बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के देवडीह, अहिरौली पांडेय, शाहपुर, महराजपुर और पिड़हरा गांव में संत रविदास मंदिरों का सुंदरीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जाएगा।बेल्थरा रोड विधानसभा क्षेत्र के चरौवा और मोहम्मदपुर गांव में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं का सुंदरीकरण कराया जाएगा। वहीं, डिहवा गांव स्थित संत रविदास मंदिर का विकास एवं जीर्णोद्धार होगा। इसी क्रम में सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के कठौड़ा, नरहनी, करमौता और जजौली गांव में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाओं का सुंदरीकरण किया जाएगा। जबकि मझवलिया गांव स्थित संत रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण कराया जाएगा।गुणवत्ता पर नजर रखने की ग्रामीणों से अपीलसांसद के मीडिया प्रभारी जितेश कुमार वर्मा एडवोकेट ने बताया कि सांसद की पहल पर स्वीकृत यह धनराशि गांवों में महापुरुषों की प्रतिमाओं और संत रविदास मंदिरों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी। साथ ही सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलने और महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी । उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि निर्माण एवं सुंदरीकरण कार्यों के दौरान गुणवत्ता पर विशेष नजर रखें। कहीं भी लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें, ताकि सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरे कराए जा सकें।